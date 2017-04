తమిళనాడు ప్రభుత్వం రద్దు చెయ్యాలి: ఎవరిసత్తా ఏమిటో చూద్దాం: దీపా !

తమిళనాడు ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసి మళ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని జయలలిత మేనకోడలు దీపా డిమాండ్ చేశారు. తాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అన్నాడీఎంకే పార్టీలో చేరనని దీపా స్పష్టం చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Deepa Jayakumar said the present government in Tamil Nadu should be dismissed and fresh elections need to be conducted to the state Assembly.