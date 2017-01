''నేను ఢిల్లీకే ముఖ్యమంత్రిని'', ''పంజాబీలను ఆప్ విశ్వసించడం లేదు''

తాను ఢిల్లీకే ముఖ్యమంత్రి అని, పంజాబ్ కు కాదని ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికల తర్వాత ఎన్నికైన ఎంఏల్ఏలు ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిని ఎన్నుకొంటారని ఆప్ ప్రకటించింది.

English summary

iam cm for delhi , not punjab said aravind . on fed 4th elections in punjub ,aap concentrate on punjub elections