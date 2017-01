సరిహద్దులో కాపలా కాస్తున్న సైనికులకు నాణ్యత లేని ఆహారం పెడుతున్నారంటూ తేజ్ బహదూర్ యాదవ్ అనే జవాను చేసిన ఆరోపణలపై బీఎస్‌ఎఫ్‌ స్పందించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 9:40 [IST]

English summary

He is a habitual offender, the BSF said after a video of a jawan complaining about the quality of food went viral.