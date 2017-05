'నేను చనిపోతే ముఖ్యమంత్రిదే బాధ్యత', వీడియోలో రౌడీషీటర్ బాంబ్ నాగ

రౌడీషీటర్‌ నాగరాజు అలియాస్‌ బాంబ్‌ నాగ పాత నోట్ల కేసు అనూహ్య మలుపు తిరిగింది. ఆ కేసులో అప్పటినుంచి పరారీలో ఉన్న నాగరాజు ఒక వీడియోను విడుదల చేశాడు. తాను చనిపోతే అందుకు బాధ్యత ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్యదే

English summary

Former rowdy sheeter Naga who has remained underground since the Bengaluru police raided his house has now claimed that he would be ready to surrender if Home Minister G Parameshwar calls me to do so. In his second video message that is exclusively available with Suvarna News, the former BBMP corporator claimed that he was tired of police harassment who have fixed him in crimes that he had never committed. 'No one but Home Minister G Parameshwar alone understands my plight. If he calls me up to surrender, I would do so in just 10 minutes," stated Naga.