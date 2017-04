మోడీ గనుక విఫలమైతే.. నేనే ప్రతీకారం తీర్చుకుంటా: అమర జవాన్ తల్లి

కుప్వారాలో ఉగ్రదాడిలో అమరులైన జవాన్ల తల్లిదండ్రులు తల్లడిల్లుతున్నారు. అన్యాయంగా తమ బిడ్డలను పొట్టనబెట్టుకున్న ఉగ్రవాదులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

English summary

Captain Ayush Yadav, 25, was among the three soldiers martyred in the suicide attack on an Army camp in Kupwara, Jammu and Kashmir. Parents of Captain Yadav have demanded Prime Minister Narendra Modi to make tough decisions to prevent such attacks.