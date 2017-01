డబ్బులుంటే స్టాక్ మార్కెట్లో షేర్లు కొనుగోలు చేయండి, చరిత్ర సృష్టిస్తోంది

మీ వద్ద నగదు ఉంటే ఈక్విటీ మార్కెట్ లో స్టాక్స్ ను కొనుగోలు చేయాలని ప్రముఖ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్ రాకేష్ ఝన్ ఝన్ వాలా కోరారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

cash ban is history, if you have money put it in stocks said rakesh jhunjhunwala. the long term bull market will be a consequence of economic growth.which will take some time to revenuc she said.