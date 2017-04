పన్నీర్ సెల్వం తదుపరి టార్గెట్ జాజ్ సినిమాస్: వివేక్ ఎవరు ? ఎందుకు!

జాజ్ సినిమాస్ శశికళ బినామీ అంటూ అనేక మంది ఆరోపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు అదే శశికళను దెబ్బ తియ్యాలంటే జాజ్ సినిమాస్ ను టార్గెట్ చేసుకోవాలని పన్నీర్ సెల్వం వర్గం ప్లాన్ వేసిందని సమాచారం.

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 17:10 [IST]

English summary

AIADMK Sources said that Team O Panneerselvam now targetted Ilavarasi son and Dinakaran's commander Vivek Jayaraman.