లేడీ టీచర్ హత్య: సెంట్రల్ జైల్లో ఆత్మహత్య చేసుకున్న ప్రియుడు ఇళయరాజా !

అక్రమ సంబంధం కారణంగా చెన్నైలో మహిళా టీచర్ నివేదాను కారు ఎక్కించి హత్య చేసి చెన్నై పుళల్ సెంట్రల్ జైలుకు వెళ్లిన ఆమె ప్రియుడు ఇళయరాజా బుధవారం జైలు ఆవరణంలోని బాత్ రూంలో లుంగీతో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేస

English summary

Ilayaraja who killed teacher Niveditha over illegal relationship committed suicide in Puzhal prison.After Ramkumar and Appu now prisoner Ilayaraja commits suicide in Puzhal prison,