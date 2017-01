చూడమ్మ‘చిన్నమ్మ’పోటి చేస్తే సినిమా చాపిస్తామమ్మ, జాగ్రత్త !

జయలలిత ప్రాతినిథ్యం వహించిన ఆర్ కే నగర్ ప్రజలు శశికళకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. చిన్నమ్మ ‘శశికళ’ అతిగా ఆశలు పెట్టుకుని పెద్దగా ఊహించుకుంటే మీకే మంచిదికాదని హెచ్చరిస్తున్నారు.

English summary

She was Jayalalithaa's closest aide, but many in the former Tamil Nadu chief minister's RK Nagar constituency in Chennai do not want AIADMK's new party chief Sasikala Natarajan to contest from there.