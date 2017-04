ఇండియన్ టెక్కీలకు బ్యాడ్ న్యూస్: విప్రోలో సగానికి పైగా ఉద్యోగాలు అమెరికన్లకే!

అమెరికా పెట్టుబడులు సంస్థకు చాలా కీలకమైనవి కావడం.. వీసా నిబంధనలు కఠినతరం చేయడంతో.. క్యూ1లో 50శాతం మేర ఉద్యోగాలను స్థానికులకే ఇవ్వనున్నట్లు విప్రో ప్రకటించింది.

English summary

IT firm WiproBSE -0.74 % expects locals to constitute more than half of its workforce in the US by June as it continues to make "significant" investments in the American market amid tightening of visa norms.