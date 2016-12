చిన్నకోడలే చిచ్చు పెట్టిందా?: అఖిలేష్-ములాయం ముసలం వెనుక..

రాజకీయాల పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తున్న అపర్ణ యాదవ్ ఎస్పీ వారసురాలిగా పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇవ్వాలని కలలు కంటున్నారు.

English summary

Mulayam Singh had named 26-year-old Aparna Yadav as the Samajwadi Party candidate from Lucknow Cantt about a year ago. Aparna is seen as part of the Shivpal Yadav camp in a party now split down the middle by the bitter power tussle between Akhilesh Yadav and his uncle Shivpal.