అక్రమార్కులపై వేట ప్రారంభించిన ఆదాయపు పన్ను శాఖ

పెద్ద నగదు నోట్ల రద్దు తర్వాత ఆయా బ్యాంకుల్లో ఏ మేరకు నగదు జమ అయింది, నల్ల ధనం మార్పిడి కోసం ఎవరెవరు ఏ రకంగా వ్యవహరించారనే విషయమై పరిశీలినచేస్తున్నామని ఆదాయపు పన్నుశాఖాధికారులు చెబుతున్నారు.

English summary

income tax department begins process of analysing after demonetasion.we are in the process of examing deposits, in banks said income tax officer.