4,172 కోల్ల లెక్కతేలని నగదు స్వాధీనం,అక్రమార్కులపై సిబిఐ కేసులు

దేశవ్యాప్తంగా ఆదాయపు పన్నుశాఖ నిర్వహించిన దాడుల్లో సుమారు 4,172 కోట్ల లెక్కతేలని ఆదాయాన్ని స్వాధీనం చేసుకొంది.అయితే ఇందులో 105 కోట్లు కొత్త కరెన్సీ ఉంది.అక్రమాలకు పాల్పడిన వారిపై సిబిఐ.

English summary

ove rs4,172 crore of undisclosed income has been detected while new notes worth rs 105 crore have been seized by the income tax department.