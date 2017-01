టార్గెట్ ఈటీఏ: ఐటీ దాడులు, తమిళనాడుకు షాక్

ఈటీఏ గ్రూపు సంస్థలకు సంబంధించి దేశ వ్యాప్తంగా 82 చోట్ల, తమిళనాడులో 17 చోట్ల ఏకకాలంలో ఐటీ అధికారులు దాడులు జరిపారు. ఈ సంస్థ సీమ బొగ్గు, చెత్తపదార్థాలు.

English summary

Buhari Group has interests in construction, power, trading, engineering, real estate and shipping. The group also owns a famous engineering college on the outskirts of Chennai.ETA Group too has interests in various sectors. Its operations are spread across the country and abroad.