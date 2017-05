ఐక్యరాజ్య సమితి పరిధిలోని (యుఎన్-హాబిటేట్) ఆవాస పాలకమండలి అధ్యక్షుడిగా కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి, పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన శాఖ మంత్రి ఎం వెంకయ్యనాయుడు ఎన్నికయ్యారు.

English summary

India has been unanimously elected as the president of the UN-Habitat, an organ of the United Nations promoting sustainable human settlements across the globe. UN-Habitat reports to the United Nations General Assembly.