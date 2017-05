పరిమితులు, అడ్డుగోడలు, అడ్డంకులు, అవరోధాలు, పరిమితులు ఎన్ని ఉన్నా అణు విద్యుత్ రంగంలో భారతదేశం ముందుకే వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

India has decided to hike nuclear power generation while it has build another 10 Nuclear Power reactors.