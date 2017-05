స్టాక్‌ మార్కెట్‌ పెట్టుబడుల్లో లెజండరీగా పేర్కొనే వారెన్‌ బఫెట్‌ భారత్‌ను అపార అవకాశాలున్న మార్కెట్‌గా అభివర్ణించారు. పెట్టుబడులకు అవకాశం కనిపిస్తే వెంటనే భారత్‌ వచ్చేస్తానని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

India just got a ringing endorsement from the world's most famous investor. "I think the potential for India is incredible," Warren Buffett said in an interview with Indian news channel ET Now on Monday, describing the South Asian nation as a "huge, enormous market." The Berkshire Hathaway chairman, also known as the Oracle of Omaha, said he'd immediately "hop on a plane" to India if the right investment opportunity came up. "If you tell me a wonderful company in India that might be available for sale, I'll be there tomorrow," he said.