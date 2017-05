ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వివిధ దేశాలను ప్రభావితం చేసే కొన్ని లక్షల కోట్ల డాలర్ల విలువైన ప్రాజెక్టుతో అంతర్జాతీయ సమాజానికి బహుమతి ఇవ్వాలని చైనా తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అంచనా వేయడం విశ్లేషకులకు సాధ్యం కావడం లేదు

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

It is increasingly difficult to buy Beijing’s arguments that their plan to splash a few trillion dollars around the world is a benign gift to the world.