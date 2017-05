ప్రపంచ బ్యాంక్ రిపోర్ట్: విద్యుత్ సదుపాయ కల్పనలో దూసుకెళ్తున్న భారత్

విద్యుత్ సదుపాయం కల్పించడంలో భారతదేశం వేగవంతమైన వృద్ధిని నమోదు చేసింది. విద్యుత్ సదుపాయాలకు సంబంధించి ఈ ఏడాదికి గాను ప్రపంచ బ్యాంక్ రూపొందించిన జాబితాలో భారత్ 26వ స్థానానికి ఎగబాకిందని కేంద్ర విద్యుత్

English summary

India has climbed up to twenty sixth position in World Bank’s electricity accessibility ranking in the current year from 99th spot in 2014, power minister Piyush Goyal has said.