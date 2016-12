రికార్డుల్లో నిలిచిన కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ , సహోద్యోగుల సహకారం లేకపోవడంతో రాజీనామా

తొలి హిజ్రా కాలేజీ ప్రిన్సిఫాల్ గా రికార్డుల్లో నిలిచిన మనాలీ బందోపాద్యాయ రాజీనామా చేశారు. సహోద్యోగులు సహకారం లేకపోవడంతో రాజీనామా చేస్తున్నట్టు ఆమె ప్రకటించారు.

English summary

india's first transgender college principal manali bandopadhyal has submitted her resignation . fustration at non cooperation of a section of teachers and student of her institution