చైనా మాత్రం భారత్ వచ్చినా.. రాకున్నా.. తమకు కలిగిన నష్టమేమి లేదని వాదించడం గమనార్హం.

English summary

Terming India's move of not attending China's showpiece 'One Belt One Road' initiative as 'regrettable', a report in a state-run newspaper said that it will not at all affect the cooperation in infrastructure development among the neighbouring countries.