భారత్-సింగపూర్ 'నేవీ డ్రిల్'పై అభ్యంతరం లేదు, కానీ!..: చైనా

దేశాల మధ్య సత్సంబంధాలను పెంపొందిచుకోవడానికి, పరస్పర సహకారం అందించుకోవడానికే ఈ విన్యాస కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు తాము భావిస్తున్నామన్నారు.

English summary

Reacting cautiously over the joint naval exercise being held by India and Singapore in the disputed South China Sea, China today said such activities should not hurt the "interests of other countries".