పాకిస్తాన్ దుశ్చర్యలకు ప్రతీకారం తప్పదని, ఏం చేస్తామో ఇప్పుడే చెప్పబోమని భారత ఆర్మీ చీఫ్ బిపిన్ రావత్ గురువారం వెల్లడించారు. స‌రిహ‌ద్దు వ‌ద్ద దుశ్చ‌ర్య‌ల‌కు పాల్ప‌డుతున్న పాక్‌పై ప్రతీకార చర్యలు తీసుక

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Talking tough, Army Chief General Bipin Rawat on Thursday said India will retaliate to enemy actions such as the one where two soldiers were beheaded by the Pakistan Army on the Line of Control.