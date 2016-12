ప్రేమంటే ఇదేరా: దొంగచాటుగా పాకిస్తాన్ కు, పట్టుబడి నాలుగేళ్ళుగా జైలులోనే, ఓ ఇంజినీరు వీర ప్రేమగాథ

ప్రేమ ఏమైనా చేయిస్తుంది. ప్రియురాలి కోసం దొంగచాటుగా పాకిస్తాన్ లోకి ప్రవేశించి, దురదృష్టవశాత్తూ అక్కడి సైన్యానికి పట్టుబడి నాలుగేళ్ళుగా కారాగారవాసం అనుభవిస్తున్న ఓ యువ ఇంజినీరు వీర ప్రేమగాథ ఇది.

English summary

Hamid Ansari, an engineer from Mumbai, who went to Pakistan to rescue his beloved and was never heard of again, until now.