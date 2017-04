షాక్: టెక్కీల ఉద్యోగాలకు ఎసరు, ట్రంప్ నిర్ణయమే కారణమా?

అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తీసుకువచ్చిన' హైర్ అమెరికన్, బై అమెరికన్' ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ దేశీయ ఐటి కంపెనీలపై తీవ్రంగా పడనుంది.

English summary

With the Us tightening the norms for H1-b visas under the president Donald Trump's Buy Ameican, Hire American' campaign, the indian IT companies are bound to face disruptions by way of higher costs and even some laying off work force back home, and the rising rupee is aggravating the situation further for the technology export firms, an Assocha paper said on Wednesday.