ఆ 58 వేల మంది ఇంటికే: నియామకాల తగ్గింపుపై ఐటీ దిగ్గజాల దృష్టి

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సహా పశ్చిమ దేశాలు స్థానిక ఉపాధికి పెద్దపీట వేయడం, ఆటోమేషన్ ప్రభావం, సాంకేతిక రంగంలో వస్తున్న మార్పులతో భారత ఐటీ పరిశ్రమ గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Donald Trump and other issues are effected on Indian IT industry. Seven Companies has ready send pink slips for their 58 thousand employees.