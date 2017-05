విచారణలో జాప్యం: యూఎస్ కస్టడీలోని భారతీయుడు మృతి

విచారణలో జాప్యం కారణంగా అమెరికా ఇమ్మిగ్రేషన్‌ అధికారుల అదుపులో ఉన్న భారత్‌కు చెందిన 58ఏళ్లఅతుల్‌కుమార్‌ బాబుభాయ్‌ పటేల్‌ మృతి చెందాడు. మే 10న ఈక్వెడార్‌ నుంచి అట్లాంటా వచ్చిన అతుల్‌కుమార్‌ బాబుభాయ్‌ ప

English summary

A 58-year-old Indian who was detained by American customs officials last week for not possessing necessary immigration documents while entering the country died in custody at an Atlanta hospital.