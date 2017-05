కరుగుతున్న ఐటీ కల.. మధ్య తరగతి ‘డాలర్’ డ్రీమ్ కనుమరుగేనా?

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధిస్తున్న ఆంక్షలతో భారత ఐటీ రంగం.. రిలయన్స్ జియో ఎఫెక్ట్‌తో టెలికం రంగాలు ఒడిదొడుకులకు గురవుతున్నాయి. అటు ఐటీ, ఇటు టెలికం కంపెనీలన్నీ భారీగా ఉద్యోగాల్లో కోత విధించ

English summary

America and other western countries followed self protection policies in IT & other sector employeement. This would be effected on Indian IT Sector.