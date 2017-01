తమిళనాడు ఇన్ చార్జ్ గా మెగస్టార్ చిరంజీవి ?

పెద్దనోట్ల రద్దు వ్యవహారంపై మోడీకి వ్యతిరేకంగా ఈ నెల 20వ తేది తమిళనాడులో కాంగ్రెస్ పార్టీ సమరానికి సిద్దం అయ్యింది. మెగస్టార్ చిరంజీవి ఈ నిరసన కార్యక్రమాల్లో పాల్గోంటున్నారని అన్నారు.

English summary

Chiranjeevi campaigned extensively for Indian National Congress as chairman of election campaign committee for 2014 parliamentary elections in residuary state of Tamil Nadu.