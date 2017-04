ఎఫ్‌బీఐ టాప్‌-10 మోస్ట్‌ వాంటెడ్‌ క్రిమినల్స్‌ జాబితాలో 26 ఏళ్ల ఓ ప్రవాస భారతీయుడు కూడా ఉండటం సంచలనంగా మారింది. ఆ క్రిమినల్‌ గుజరాత్‌కి చెందిన భ్రదేశ్‌కుమార్‌.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A 26-year-old Indian national wanted for the 2015 murder of his wife in Maryland is the newest addition to the FBI's ten most wanted Fugitives' list, and a reward of up to $100,000 is being offered for information leading to his capture, the Bureau and local police announced on Tuesday.