అమెరికాలో భారతీయ విద్యార్థి అనుమానాస్పద మృతి

కార్నెల్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో సీనియర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ చదువుతున్న ఆలాప్ నరసిపురా మే 17 నుంచి కనిపించకుండా పోయాడు. కాగా, పాల్ క్రీక్ ప్రాంతంలో ఓ మృతదేహం ఉందని సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెళ్లి

English summary

A 20-year-old Indian-origin ornell University student was found dead here after going missing this week.