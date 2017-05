జాబ్స్ గోవిందా: భారత టెక్కీలకు దినదిన గండం

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశాల అమలుకు ఐటీ కంపెనీలు పూనుకుంటున్నాయి. హెచ్ 1 బీ వీసా వినియోగంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆంక్షలు విధిస్తూ జారీ చేసిన ఆదేశాల తాలూకు ఘాటు ప్రభావం అప్పు

English summary

Indian IT Companies are ready to implement US president Donald Trump orders to appoint local people. In this context Cognizant has to remove 30 thousands indian technicians. Wipro and Tech Mahindra are to be followed