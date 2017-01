దేశీ పోర్న్ సైట్లపై భారతీయుల మక్కువ... ఢిల్లీ వాసులే టాప్

అంతర్జాలంలో అందుబాటులో ఉన్న దేశీ పోర్న్ వెబ్, మొబైల్ సైట్లు చూసేందుకు ఇష్టపడే వారిలో పురుషుల కంటే స్త్రీల సంఖ్య అధికంగా ఉన్నట్లు ఇటీవల ఓ సర్వేలో వెల్లడైంది.

English summary

The recent survey on Indians watching porn may startle you which says Indians like 'desi porn' more. According to this trends by top porn site, Delhi tops the list in India when it comes to watching porn with 39.2 per cent of porn traffic.