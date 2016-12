గోవా ఘటన తర్వాత దేశ రాజ‌ధానిలోని ఇందిరాగాంధీ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో మరో పెను ప్రమాదం తప్పింది.

English summary

Two IndiGo and SpiceJet planes came face-to-face at Delhi’s IGI airport on a foggy Tuesday morning, triggering scare among authorities and passengers.