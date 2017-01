ఆరేళ్ల కొడుకుపై తాగుబోతు తండ్రి అమానుషం.. కత్తితో పొడిచి..

తాగి ఇంటికొచ్చాక భార్య వాగ్వాదానికి దిగిన భర్త.. ఆ కోపంలో కొడుకుపై కత్తితో దాడి చేశాడు.

English summary

A six-year old boy was hacked to death, allegedly by his father, who then inflicted injuries to himself at Bhatar in Burdwan district on Sunday.