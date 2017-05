టెక్కీలకు ఇన్పోసిస్ షాక్: వేతనాల పెంపు వాయిదా, ఫెర్ ఫామెన్స్ లేకపోతే ఇంటికే?

సాఫ్ట్ వేర్ రంగంలో చోటుచేసుకొన్న పరిణామాల నేపథ్యంలో ఖర్చులను తగ్గించుకొనేందుకుగాను టెక్ దిగ్గజ కంపెనీలు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి.ఇందులో భాగంగానే ఉద్యోగాలపై కోత పెడుతున్నాయి.మరో వైపు ఉన్న ఉద్యోగులకు వేత

English summary

Infosys has delayed salary hikes increases to at least july and even later for senior employees.It played down fears of job cuts and started taking steps to reduce operating costs.