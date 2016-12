ఆ బ్యాంకులో 120 కోట్లు డిపాజిట్లు, నల్లధనమని ఐ.టి. శాఖ అనుమానం

డిల్లీలోని జైన్ కో ఆపరేటివ్ బ్యాంకులో 120 కోట్లు డిపాజిట్లు అయ్యాయి,పెద్ద నగదునోట్ల రద్దు తర్వాత ఈ నగదును డిపాజిట్ చేశారు.అయితే ఈ నగదును నల్లధనంగా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.

English summary

inocome tax offficers detected rs120 crores deposited in jain cooperative bank in newdelhi. after demonetisation various accounts deposited rs120 crore. inicome tax officials searching from five days in the bank.