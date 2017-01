టెక్నీషియన్ అప్రెసింటిస్ పోస్టుల భర్తీ కోసం కోసం ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పోరేషన్ లిమిటెడ్(ఐఓసీఎల్) దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

IOCL recruitment 2017 Notification Technician apprentice 89 posts :- Indian Oil Corporation Limited (IOCL) invites application for the position of 89 Technician apprentice vacancies. Applicants may online before 13th February 2017.