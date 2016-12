అమ్మ మృతిపై నివ్వెరపోయే కథనం: మెర్సీ కిల్లింగ్!, రెండు కాళ్లు పనిచేయలేదా?

చివరి రోజుల్లో జయలలిత రెండు కాళ్లు పనిచేయలేదని.. దీంతో కాళ్లు లేకుండా జీవించడం తనవల్ల కాదని, కాబట్టి తనను మెర్సీ కిల్లింగ్ చేయాలని జయలలిత శశికళను కోరినట్టుగా పత్రిక పేర్కొంది.

English summary

A malaysia paper published a news on late tamilnadu CM Jayalalithaa that she pleaded sasikala for mercy killing