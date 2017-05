తాజా ముప్పు ‘వన్నాక్రై’ రాన్సమ్ వేర్ వైరస్ బారిన మీ కంప్యూటర్లు పడకుండా ఉండేందుకు, ఒకవేళ వైరస్ ఇప్పటికే ప్రవేశించి ఉంటే దాన్నుంచి ఎలా బయటపడాలో, ఏమేం ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలో.. చూడండి.

English summary

India’s cyber security unit CERT-In today said it has not received any formal report of a cyber attack on India’s vital networks by the crippling global ransomware, ‘WannaCry’. ‘WannaCry’ is infecting computers running the older versions of Microsoft Windows operating systems, locking access to files on the computer. The cyber criminals have demanded a fee of about $300 in crypto-currencies like Bitcoin for unlocking the device. However, there is no clarity yet on whether access is restored upon payment of the amount demanded.