మరో అద్భుతం: ఒకేసారి 83ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించనున్న ఇస్రో

జనవరిలో ఒకేసారి 83 ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించనున్నట్లు మంగళవారం ఇస్రో వెల్లడించింది.

English summary

ISRO today said it would launch a record 83 satellites in one go using its workhorse PSLV-C37 toward the end of January.