శుభవార్త: టెక్కీలకు 30 లక్షల ఉద్యోగాలు, కానీ, నైపుణ్యం లేకపోతే ఇంటికే

ఐటీ రంగంలో భారీస్థాయిలో ఉద్యోగుల తొలగింపులంటూ వస్తున్న వార్తలను సాఫ్ట్ వేర్ కంపెనీల అసోసియేషన్ నాస్కామ్ తోసిపుచ్చింది. ఈ ఏడాది నికరంగా 1.5 లక్షల మందికి ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించనున్నట్టు ఆ సంస్థ ప్రకట

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

India’s IT sector continues to be a “net hirer” and added 1.7 lakh jobs in 2016-17, said Nasscom on Thursday responding to fear of layoffs in the industry.The industry association said the fourth quarter of the last financial year saw top five IT majors hiring 50,000 employees. It said that the retrenchment is performance linked and is impacting only 0.5-3% of the total workforce of the IT sector, implying that this year is not different.