పన్నీర్ సెల్వం గ్రీన్ సిగ్నల్: సీఎస్ ఇంటిలో ఐటీ దాడి !

తమిళనాడు దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలితకు అత్యంత సన్నిహితుడైన ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి పీ. రామ్మోహన్ రావును టార్గెట్ చేసుకుని ఆదాయ పన్ను (ఐటీ) శాఖ అదికారులు దాడులు చేశారని సమాచారం.

English summary

Income tax department officials raided the house of Tamil Nadu chief secretary P Rama Mohana Rao in Chennai on Wednesday.