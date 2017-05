శుభవార్త: ఐటీలో 10% గ్రోత్, టెక్కీలకు ఇబ్బందిలేదు, కానీ, 4 ఏళ్ళ పాటు కష్టాలే

సాప్ట్ వేర్ ఉద్యోగులకు కేంద్రం శుభవార్త చెప్పింది.పలు కారణాలతో సాప్ట్ వేర్ కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్న నేపథ్యంలో రానున్న రోజుల్లో ఆ రకమైన పరిస్థితులు ఇక ఉండకపోవచ్చని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించి

English summary

The government said on Tuesday, IT industry has assured it that there will be no large scale job losses in the technology sector which continues to demonstrate 8-9% growth.