ఐదు పతంజలి ఉత్పత్తుల్లో మాత్రమే గోమూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తున్నామని యోగా గురు బాబారాందేవ్ స్పష్టం చేశారు. పతంజలి ఉత్పత్తుల్లో గోమూత్రం కలిపామని తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ముస్లింలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని

English summary

Yoga Guru, Baba Ramdev refuted the charges that in all his product cow urine is used. He clarified that only in five products cow urine is used.