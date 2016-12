షాక్: పన్నీర్ సెల్వం పీఏ ఇంటిలో ఐటీ సోదాలు ?

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్ సెల్వం కార్యదర్శి (పీఏ) రమేష్ ఇంటిలో బుధవారం ఐటీ సోదాలు చేశారని స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది.

English summary

Sources said that IT officials raided at Tamilnadu CM O Panneerselvam's PA Ramesh residence in Chennai.