తమిళనాడు సీఎస్ రామ్మోహన్ రావుకు షాక్: ఐటీ దాడులు

చెన్నైలోని అన్నా నగర్ లోని తమిళనాడు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (సీఎస్) రామ్మోహనరావు ఇంట్లో ఐటీ అధికారులు దాడులు చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Sources said that IT officials raids at Tamilnadu Chief Secretary Ram Mohan Rao's house today.