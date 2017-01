రూ.2 వేల నోట్ల 'హోమ్ డెలివరీ'పై మొదలైన ఐటి దర్యాప్తు!

దేశంలో పెద్ద నోట్లను రద్దు చేసి కొత్త నోట్లను ప్రవేశపెట్టిన కొన్ని రోజులకే ముద్రణాలయాల నుంచే నేరుగా బడా బాబుల ఇళ్ళకు కొత్త నోట్ల కట్టలు ఎలా చేరాయన్న దానిపై ఇప్పుడు ఆదాయ పన్ను శాఖ.

English summary

Officials of IT department started enquiry about how freshy-minted Rs.2000 notes got into the hands of hoarders directly from printing preses while there was an acute shortage in banks.