ఉద్యోగాల తొలగింపుపై టెక్కీల ఆందోళన, పనితీరే ఆధారమంటున్న కాగ్నిజెంట్

9 మాసాల వేతనంతో ఉద్యోగులను వదిలించుకొంటున్న కాగ్నిజెంట్ సంస్థపై ఐటీ ఉద్యోగ సంఘాలు భగ్గుమన్నాయి. ఉద్యోగులను రోడ్డున పడేశారంటూ ఆందోళనకు దిగాయి.

English summary

The Forum of IT Employees (FITE) and NDLF IT employees wing -are petitioning the Tamil Nadu government against what they call unjustified dismissals of employees at Cognizant.