రాజకీయాల్లో్కి వస్తా: నన్ను ఏశక్తులు ఆపలేవు: జయ మేనకోడలు దీపా

అన్నాడీఎంకే పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి జయలలిత మేనకోడలు దీపా మాట్లాడుతూ తన రాజకీయ పయనాన్ని ఎవరూ అడ్డుకోలేరని, నన్ను ఏ శక్తులు అడ్డుకోలేవని దీపా గట్టిగా చెప్పారు.

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 9:49 [IST]

English summary

Tamil Nadu: J Deepa Jayakumar the daughter of J. Jayalalitha's brother J. Jayakumar has declared that she will definitely enter into the politics soon.